دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تداول مُغرّدون في موقع تويتر لقطات مصورة تظهر صناعة كريستيانو رونالدو لهدفي نادي النصر في شباك التعاون، ليساهم في فوز "العالمي" بنتيجة 1/2، ضمن منافسات الجولة 17 في مسابقة دوري "روشن" السعودي.

ونجح النجم البرتغالي في تقديم تمريرة حاسمة لزميله عبدالرحمن غريب ليضع الأخير الكرة في الشباك عند الدقيقة 17، وقدّم تمريرة أخرى إلى اللاعب عبد الله مادو الّذي سدد الكرة نحو المرمى لتسكنه، في الدقيقة 78.

وعلّق رونالدو، البالغ من العمر 38 عاماً، عبر حسابه على موقع تويتر، عقب نهاية المباراة، قائلاً: "صدارة الدوري و 3 نقاط مهمة، عمل جماعي رائع!".

ووصل كريستيانو رونالدو إلى المساهمة التهديفية رقم 7 في الدوري السعودي، هذا الموسم، إذ أحرز 5 أهداف وصنع 2، بعد أن شارك في 4 مباريات، فيما اعتلى نادي النصر صدارة ترتيب أندية المسابقة برصيد 40 نقطة وبفارق الأهداف عن اتحاد جدة والشباب.