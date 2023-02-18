دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تواجد ياسر الشهراني، لاعب نادي الهلال السعودي، في قائمة الفريق للمرة الأولى، منذ تعرّضه لإصابة خطيرة مع "الأخضر" في بطولة كأس العالم الفائتة في قطر.

وكان "الأزرق الهلالي" قد أعلن عن قائمة لاعبيه لخوض الأدوار النهائية في مسابقة دوري أبطال آسيا 2022، وقد ضمّت اسم الظهير البالغ من العمر 30 عامًا.

وخضع الشهراني لتدريبات علاجية، الأربعاء الماضي، في إطار مرحلة التعافي بعد إجراء عمليتين جراحيتين في البطن والوجه، عقب اصطدام قوي مع زميله الحارس محمد العويس، خلال مباراة المنتخب السعودي ونظيره الأرجنتيني، في افتتاح مشوار الفريقين في المونديال.

وغاب الشهراني عن تشكيل "الأخضر" أمام بولندا والمكسيك، إضافة إلى مباريات الهلال في المسابقات المحلية وكأس العالم للأندية في المغرب، قبل أن يعود مجددًا إلى قائمة الفريق.

وتتوقف مشاركة الشهراني بشكل أساسي مع " الأزرق الهلالي" على مدى تعافيه وجاهزيته التامة.

ويشار إلى أن نادي الهلال يستعد لمواجهة نظيره شباب الأهلي الإماراتي، مساء الإثنين، وضمن منافسات دور الـ 16 في "التشامبيونزليغ" الآسيوي، على الأراضي القطرية.