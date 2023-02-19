دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قاد نجم مانشستر يونايتد، ماركوس راشفورد، فريقه للفوز على ليستر سيتي بنتيجة 0/3، في مباراة أقيمت على أرض ملعب "أولد ترافورد"، مساء الأحد، في إطار منافسات الأسبوع الـ 24 في الدوري الإنجليزي الممتاز.

استطاع المهاجم، البالغ من العمر 25 عامًا، أن يحرز الهدف الأول بتسديدة من داخل الصندوق في الدقيقة 25، وبذات الطريقة تمكّن من تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 56.

ونجح راشفورد في هز الشباك للمباراة الخامسة على التوالي في مختلف المسابقات.

ووصل راشفورد للمساهمة التهديفية رقم 17 مع "الشياطين الحمر"، في مسابقة البريميرليغ، هذا الموسم، إذ سجّل 14 هدفًا وقدّم 3 تمريرات حاسمة.

ونال راشفورد الإشادة والإطراء من مغرّدين في موقع تويتر، بعد مستواه العالي الذي ظهر عليه في المباريات الأخيرة.

نستعرض فيما يلي أبرز التغريدات: