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نشر الأحد ، 19 فبراير / شباط 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني، الأحد، عودة اللاعب ساديو ماني إلى المران الجماعي للفريق، بعد غياب دام 3 أشهر من الزمن.

ونشر "البافاري" عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي صورةً تظهر تواجد المهاجم السنغالي في التدريبات الصباحية للمرة الأولى، عقب شفائه من الإصابة.

وكان ماني قد خضع لعمل جراحي بعد أن اشتكى من آلام في الساق خلال مواجهة بايرن ميونخ وفيردر بريمن، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2022.

وتسببت الإصابة في غياب ساديو ماني عن صفوف منتخب بلاده في بطولة كأس العالم الفائتة في قطر.

وتتوقف مشاركة المهاجم السنغالي، البالغ من العمر 30 عاماً، في تشكيل "البافاري" خلال المباريات المقبلة على مدى جاهزيته التامة.

ويستعد بايرن ميونخ لملاقاة نظيره يونيون برلين، الأحد القادم، ضمن منافسات الجولة الـ 22 في مسابقة الدوري الألماني.