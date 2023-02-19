دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- حرصت جماهير نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي على تكريم مهاجم الفريق، هاري كين، بعد أن أصبح الهدّاف التاريخي لـ"السبيرز" برصيد 267 هدفًا، متفوّقاً على اللاعب السابق، جيمي غريفز، الذي سجّل 266 هدفًا.

وأعربت جماهير الفريق عن فخرها بالمهاجم البالغ من العمر 29 عامًا، بطريقتها الخاصة، إذ أظهرت "تيفو" باسم "هاري" على أعقاب مواجهة وست هام، مساء الأحد.

ونشر حساب توتنهام على موقع تويتر صورة لـ "التيفو"، قائلاً: "الرقم القياسي لدينا، صانع تاريخنا".

وفاز "السبيرز" على ضيفه وست هام بهدفين دون مقابل، ضمن منافسات الجولة 24 في مسابقة (البريميرليغ).

وكان هاري كين قد صنع الهدف الثاني لفريقه، ليصل إلى المساهمة التهديفية رقم 19 في الدوري الإنجليزي الممتاز، خلال الموسم الجاري، إذ سجّل 17 هدفاً وقدّم تمريرتين حاسمتين.