الهلال وشباب الأهلي.. صوّت للفريق المرشح لحسم بطاقة آسيوية عربية جديدة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – يواجه الهلال السعودي نظيره شباب الأهلي دبي الإماراتي، الإثنين، ضمن مباريات دور الـ16 لدوري أبطال آسيا.

ويلتقي الفريقان على أرضية ستاد الجنوب في قطر، وهو الملعب الذي استضاف عددا من مباريات كأس العالم 2022 ويقع على بعد 20 كم تقريبا من العاصمة القطرية الدوحة، وذلك من أجل حسم بطاقة عربية جديدة.

ويسعى الهلال لتحقيق لقبه الخامس في البطولة عبر تاريخه والثالث بالنسخة الجديدة تحت مسمى "دوري أبطال آسيا".

بالمقابل، يطمح شباب الأهلي دبي للذهاب بعيدا في هذه المسابقة سعيا لتحقيق اللقب الثاني للأندية الإماراتية بعد ذلك الذي حققه العين عام 2003.

وتأتي المباراة في ضوء انتعاشة يعيشها "الزعيم السعودي" بعد أن بلغ نهائي كأس العالم للأندية وخسر من ريال مدريد في النهائي بخماسية مقابل ثلاثة أهداف.

من جانبه، يعيش شباب الأهلي فترة جيدة في الدوري الإماراتي إذ يحتل الصدارة بفارق نقطة عن الوصل.