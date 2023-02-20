دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال يورغن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، إنه يشعر بالسعادة لمواجهة نادي ريال مدريد الإسباني، في هذا التوقيت، بسبب تحسن مستوى الفريق في الآونة الأخيرة.

وفاز "الريدز" على إيفرتون ونيوكاسل يونايتد في آخر مباراتين له في مسابقة الدوري الإنجليزي (البريميرليغ)، بعد معاناة على صعيد النتائج والأداء.

ويلتقي ليفربول مع "الميرنغي"، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات ذهاب دور الـ 16 في دوري أبطال أوروبا لموسم 2023/2022.

وتحدّث المدرب الألماني لوسائل الإعلام خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة، قائلاً: "أنا سعيد حقاً لأنّنا نستطيع اللعب الآن، قبل أربعة أسابيع كان الأمر مختلفاً"، وفقاً لموقع "يورو سبورت".

وأضاف كلوب: "ربما وجدنا أقدامنا في الوقت المناسب لهذه المباراة، لقد حصلنا على هاتين النتيجتين (الفوز على إيفرتون ونيوكاسل يونايتد)، ونأمل أن نتمكّن من البناء عليهما".

وكان ليفربول قد خسر من ريال مدريد بهدف وحيد، في نهائي (التشامبيونزليغ) 2022، في العاصمة الفرنسية باريس.

قال يورغن كلوب عن إعادة مشاهدة هذه المباراة: "لم أشاهدها مرة أخرى حتّى نهاية هذا الأسبوع، الشيء الّذي أدركته على الفور هو لماذا لم أشاهدها مرة أخرى، ولكن كان عليّ أن أشاهدها، لقد كان تعذيبًا مناسبًا".

وأردف: "لقد قدّمنا ​​مباراة جيدة وكان من الممكن أن نفوز بالمباراة، لقد سجّلوا هدفاً حاسمًا ولم نحققه، كان هذا هو السبب".

وكشف كلوب أن "هناك فرصة" لظهور المهاجم داروين نونيز أمام "الميرنغي"، على الرغم من تعرّضه لإصابة بالكتف، خلال مباراة "الريدز" ونيوكاسل يونايتد، السبت الماضي.