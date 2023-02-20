دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يستعد محمد صلاح ورفاقه في ليفربول الإنجليزي للقاء نادي ريال مدريد الإسباني، في إحدى أبرز مباريات ذهاب دور الـ 16 في دوري أبطال أوروبا لموسم 2023/2022.

ويلتقي "الريدز" مع "الميرنغي"، مساء الثلاثاء، على أرض ملعب "أنفيلد".

وستكون هذه المواجهة السابعة بين مهاجم "الفراعنة" وريال مدريد في مسابقة التشامبيونزليغ. وكانت المواجهات السابقة بينهما قد شهدت عدداً من الأحداث، أبرزها:

غياب نتيجة الفوز

لم يتذوق صلاح طعم الانتصار أمام "الميرنغي"، إذ لعب أمامه 6 مباريات، قد خسر في 5 وحقق التعادل مرة واحدة. كان لصلاح مباراتين أمام ريال مدريد بقميص روما الإيطالي، و4 مباريات مع ليفربول الإنجليزي.

ذكرى سيئة

شهد نهائي البطولة 2018 تعرض المهاجم البالغ من العمر 30 عامًا لإصابة خطيرة في الكتف، بعد تدخل قوي من المدافع سيرخيو راموس، تسببت في ذرفه للدموع بعد خروجه من أرض الملعب في وقت باكر من الشوط الأول.

وحينها خسر زملاء محمد صلاح من ريال مدريد بثلاثة أهداف لواحد.

هدف يتيم

نجح صلاح في هزّ شباك "الميرنغي" مرة واحدة فقط، على أرض ملعب "ألفريدو دي ستيفانو"، في ذهاب الدور ربع النهائي لموسم 2021/2020، لكن "الريدز" خسر آنذاك بنتيجة 1/3.