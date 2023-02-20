محمد صلاح في ظهور جديد مع ابنته بعد الفوز على نيوكاسل.. وساويرس يُعلق

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – نشر اللاعب المصري محمد صلاح صورة مع ابنته الصغرى كيان عبر موقع تويتر، الأحد، ونالت الصورة تفاعلا واسعا وذلك كونها جاءت بعد مباراة نيوكاسل التي واصل فيها ليفربول استفاقته المتأخرة هذا الموسم.

وشارك صلاح متابعي صفحته عبر موقع تويتر الصورة التي يظهر فيها ضاحكا مع كيان، وسط تعليقات على "الشبه الكبير" بينهما.

وأعاد عدد كبير من المغردين نشر الصورة، وعلق عليها رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس قائلا: "حبيبنا أبو مكة"، حسب قوله.

ولدى صلاح بنتان، الكبرى مكة، من مواليد عام 2014، والصغرى كيان، 2020.

وتأتي الصورة بعد أيام قليلة على تحقيق ليفربول فوز مهم أمام نيوكاسل في الدوري الإنجليزي الممتاز بهدفين نظيفين، ليواصل صحوته المتأخرة نوعا ما بعد الفوز على إيفرتون في الجولة الماضية بالنتيجة نفسها.