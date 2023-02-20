توتنهام يدين "الإساءة العنصرية" ضد اللاعب سون هيونغ مين

لندن، بريطانيا (CNN)-- أدان نادي توتنهام هوتسبيرز الإنجليزي، "الإساءة العنصرية المستهجنة تمامًا على الإنترنت"، الموجهة ضد اللاعب سون هيونغ مين، في تغريدة الأحد.

وسجل سون، اللاعب الكوري الجنوبي، الهدف الثاني لتوتنهام، والذي فاز بهدفين نظيفين في مواجهة منافسه ويستهام يونايتيد، الأحد.

وقال النادي اللندني: "لقد علمنا بالإساءة العنصرية الموجهة لهيونغ مين سون، عبر الإنترنت، والمستهجنة تماما، خلال مباراة اليوم والذي أبلغ عنها النادي".

وأضاف: "نقف إلى جانب سوني وندعو مرة أخرى شركات وسلطات وسائل التواصل الاجتماعي إلى اتخاذ إجراءات".

وتواصلت CNN مع منصات تويتر وتيك توك وميتا مالكة فيسبوك وإنستغرام للتعليق.

ومن جانبه، قال متحدث باسم الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، الأحد: "ندين بشدة الإساءات العنصرية التي استهدفت هيونغ مين سون هذا المساء"، وأضاف أن "هذه العنصرية ليس لها مكان في لعبتنا، ونحن ندعم السلطات وشركات التواصل الاجتماعي بشكل كامل لاتخاذ أقوى إجراء ممكن لمعالجة الوضع".

وتأتي الإساءة لسون عبر الإنترنت بعد أسبوع، من تعرض إيفان توني لإساءات مماثلة على وسائل التواصل الاجتماعي بعد أن سجل نجم برينتفورد هدف التعادل المثير للجدل أمام أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لتنتهي المباراة بهدف لمثلثه.