دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- فاز نادي الهلال السعودي على نظيره شباب الأهلي الإماراتي، بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في مباراتهما التي أقيمت على أرض استاد الجنوب في قطر، مساء الاثنين، ضمن مباريات دور الـ16 في دوري أبطال آسيا 2022.

وجاءت أهداف "الأزرق الهلالي" عن طريق كل من: أوديون إيغالو وجانج هيون سو ولوسيانو فييتو، فيما أحرز عمر خربين هدف النادي الإماراتي الوحيد.

وفرض الهلال سيطرته على مجريات المباراة، إذ استحوذ على الكرة وخلق عددا من الفرص حتى تمكن من هز الشباك في 3 مناسبات، فيما اكتفى شباب الأهلي بهدف وحيد بعد محاولات عدة.

وبهذه النتيجة، نال "الأزرق الهلالي" بطاقة التأهل للدور ربع النهائي في مسابقة (تشامبيونزليغ) الآسيوي.

وشهدت المباراة ظهور قائد الهلال، سلمان الفرج، للمرة الأولى منذ تعرضه لإصابة في مباراة المنتخب السعودي ونظيره الأرجنتيني، ضمن افتتاح مشوار الفريقين في بطولة كأس العالم الماضية.

ودخل متوسط الميدان البالغ من العمر 33 عاما إلى أرض الملعب عند الدقيقة 75، كبديلٍ لزميله أوديون إيغالو.