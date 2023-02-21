دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أعلن الاتحاد الآسيوي، الثلاثاء، نتائج قرعة دور الثمانية لمنطقة الغرب في بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم والتي جرت في الدوحة، وأسفرت القرعة عن مواجهة عربية بين الدحيل القطري ضد الشباب السعودي، فيما سيواجه الهلال السعودي فريق فولاد خوزستان الإيراني.

ونجح فريق الهلال السعودي، مساء الاثنين، في تحقيق الفوز بثلاثة أهداف مقابل والتأهل إلى دور الثمانية على حساب نادي شباب الأهلي دبي الإماراتي في مباراة جمعت بينهما على ملعب الجنوب في قطر، ضمن مباريات دور الـ 16 من البطولة القارية.

وسجل للهلال اللاعب النيجيري إيغالو عند الدقيقة 17، ثم الكوري الدنوبي جانغ هيون سو عند الدقيقة 73، وعند الدقيقة 79 اختتم لوسيانو فييتو ثلاثية الهلال، فيما سجل هدف شباب الأهلي الإماراتي الوحيد الشوري عمر خربين عند الدقيقة 86.

وتستضيف قطر المنافسات الإقصائية لغرب آسيا، بدءاً من دور الستة عشر، ومن المقرر أن تقام مباريات الدور الربع النهائي لدوري أبطال آسيا، الخميس 24 فبراير/شباط وسيلعب الشباب السعودي في تمام الساعة الخامسة أمام الدحيل القطري على استاد الثمامة، بينما سيواجه الهلال، نادي فولاد الإيراني في الساعة الثامنة على استاد الجنوب.

وقال نادي الهلال السعودي على صفحته الرسمية على تويتر: "كبير آسيا وصيف العالم يلاقي فولاذ الإيراني، مساء الخميس، في الدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا".

وبلغ فريق فولاد خوزستان الإيراني الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا، الاثنين، بعد فوزه على نادي الفيصلي السعودي في دور الـ16 بهدف دون رد على استاد الثمامة في قطر.