دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن نادي الأهلي المصري، الاثنين، تقدمه بشكوى إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" ضد نادي الهلال السوداني، بسبب "ما تعرض له من اعتداءات وتجاوزات تنافي كل الأخلاق الرياضية واللوائح المنظمة للعبة كرة القدم"، وفقا لبيان "المارد الأحمر".

والتقى الأهلي مع الهلال على أرض الأخير، السبت الماضي، في مواجهة أقيمت ضمن إطار الجولة الثانية من دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أفريقيا، وقد حسمها النادي السوداني لصالحه بهدف وحيد.

وأوضح الأهلي في بيانه أن "أثناء المران الوحيد لفريقنا في ملعب الجوهرة الزرقاء يوم الجمعة الماضي، قام بعض مشجعي الهلال باقتحام الملعب وقذف الألعاب النارية على اللاعبين في حضور ممثل الكاف الذي قام بمعاينة الأجسام المقذوفة وتدوين الواقعة في تقريره".

وأضاف النادي المصري: "رغم قرار كاف بإقامة ذات المباراة بدون حضور جماهيري؛ نظرا لعدم توافر شروط السلامة في هذا الملعب وإبلاغ النادي الأهلي بذلك؛ إلا أن نادي الهلال لم يلتزم بهذا القرار وسمح لما يزيد على ألف متفرج من جماهيره بحضور المباراة".

وتابع "المارد الأحمر" في بيانه: "كما أنه لم يلتزم بتوفير وسائل انتقال آمنة ولائقة لفريقنا، وكذلك غرق غرفة ملابس لاعبي الأهلي بمياه الصرف الصحي عقب المباراة".

وأشار الأهلي إلى "اعتداء" أحد أفراد الطاقم الطبي الخاص بنادي الهلال على لاعب الفريق، محمد عبد المنعم، بـ "إحدى الأدوات الطبية"، إضافة إلى قيام بعض أفراد الكادر الإداري للنادي السوداني بضرب اللاعب علي لطفي وزميله حمدي فتحي.

من جانبه، نشر نادي الهلال فيديو، عبر صفحته على فيسبوك، عن استقبال بعثة نظيره الأهلي، وعلق قائلا: "كرم الضيافة في السودان لبعثة الاهلي المصري داخل وخارج الميدان".

وأوضح النادي السوداني أنه تعاقد مع "شركة خاصة لتقديم خدمة الضيافة لأعضاء بعثة النادي الأهلي وأعضاء السفارة المصرية وضيوف المباراة قبل واثناء وبعد المباراة، الأمر الذي وجد ترحيبا بواسطة بعثة النادي الأهلي و السفارة المصرية بالسودان فضلا عن التصريح العلني لكابتن النادي الأهلي الذي أشاد فيه بحُسن الضيافة و الاستقبال".