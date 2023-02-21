مالك نادي ليفربول يُعلن موقفه من بيع "الريدز"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال مالك نادي ليفربول الإنجليزي، رجل الأعمال جون هنري، إن الفريق ليس للبيع، لكنه أعرب عن ترحيبه بـ"مستثمرين جدد".

وتسيطر مجموعة "فينواي سبورتس"، المملوكة من قبل هنري، على النادي الإنجليزي الشهير منذ عام 2010.

وفي وقت سابق، زعمت تقارير صحفية أن مجموعة "فينواي سبورتس" تدعو إلى عروض شراء أسهم النادي، لترد المجموعة بالقول إنها "ستنظر في استثمار مساهمين جدد إذا كان ذلك في مصلحة ليفربول".

وأوضح جون هنري، في مقابلة مع صحيفة "بوسطن سبورتس جورنال"، أن "الريدز ليس معروضا للبيع، ولكن الاستثمار الجديد قيد الدراسة".

وقال هنري: "أعلم أنه كان هناك الكثير من الأحاديث حول نادي ليفربول، لكنني ألتزم بالحقائق، لقد قمنا فقط بإضفاء الطابع الرسمي على عملية مستمرة"، وفقا لموقع "يورو سبورت".

وأضاف: "هل سنبقى في إنجلترا إلى الأبد؟ لا..هل نبيع ليفربول؟ لا.. هل تتحدث مع المستثمرين عن الفريق؟.. نعم".

وتابع: "هل سيحدث شيء هناك؟..أعتقد ذلك، لكنها لن تكون عملية بيع، هل بعنا أي شيء خلال العشرين عاما الماضية؟".

وقضى "الريدز" ما يقرب 13 عاما من الزمن تحت إشراف مجموعة "فينواي سبورتس"، وحقق عددا من الإنجازات والألقاب، منها: دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية والدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ).

وهذا الموسم، يحتل ليفربول المركز الثامن برصيد 35 نقطة، على سلم ترتيب أندية (البريميرليغ).