دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- احتفى نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، الثلاثاء، بعيد ميلاد اللاعب رياض محرز، الذي يصادف 21 فبراير/ شباط الجاري.

وأكمل المهاجم الجزائري عامه الـ 32، وغرّد حساب "السيتيسينز" على تويتر: "نحتفل اليوم بعيد ميلاد محرزنا وساحر العرب نتمنى عيد ميلاد سعيد لرياض محرز".

ونشر النادي الإنجليزي بعض من اللقطات المصورة الّتي تظهر تسجيل وصناعة محرز للأهداف بقميص مانشستر سيتي.

وأكد "السيتيسينز" أنّه سيتمّ عرض فيلم وثائقي يسرد قصة رياض محرز.

شارك مهاجم "محاربو الصحراء" مع مانشستر سيتي في 218 مباراة، بمختلف المسابقات، سجّل خلالها 74 هدفًا وصنع 51، منذ انضمامه إلى الفريق في صيف 2018، قادماً من ليستر سيتي.

وحقق محرز عددًا من الألقاب الجماعية مع الفريق، منها: الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد وكأس الرابطة، إضافة إلى وصافة مسابقة دوري أبطال أوروبا 2021.