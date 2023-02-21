دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن نادي أرسنال الإنجليزي، الثلاثاء، تجديد عقد اللاعب محمد النني مع الفريق حتى يونيو/ حزيران 2024.

وأصدر "الغانرز" بياناً رسميًا حمل الإعلان عن توصله إلى اتفاقٍ مع متوسط الميدان المصري، يقضي باستمرار الأخير في صفوف الفريق حتى الصيف بعد المقبل.

وقال النني لموقع نادي أرسنال: "أنا سعيد للغاية، أحب هذا النادي وجمهورنا كثيرًا، سأبذل قصارى جهدي لمساعدتنا في أن نكون في أفضل حالاتنا، في كل يوم أكون هنا".

وانضم النني لصفوف "الغانرز" في يناير/ كانون الثاني عام 2016 قادمًا من بازل السويسري، ليكون من أكثر اللاعبين تمثيلاً للفريق.

وقال النني عن ذلك: "هذا يجعلني فخورًا للغاية بتمثيل هذا النادي الرائع منذ عام 2016، الروح والعمل الجماعي الذي نتمتع به في فريقنا الآن إيجابي للغاية، وأنا سعيد جدًا لأنني قمت بتمديد عقدي".

ظهر متوسط الميدان المصري، البالغ من العمر 30 عامًا، في 155 مباراة مع النادي الإنجليزي بمختلف المسابقات، سجّل خلالها 6 أهداف وقدّم 10 تمريرات حاسمة.

فيما يفتقد أرسنال لخدمات النني في الوقت الحالي، بعد خضوعه لعمل جراحي عقب تعرضه لإصابة في ركبته اليمنى.