دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- علّق رامون دياز، المدير الفني لنادي الهلال السعودي، على تقارير صحفية حول باستكمال النادي لما تبقى من منافسات دوري "روشن" بفريق الرديف.

برصيد 32 نقطة، يقع الهلال في المركز الرابع على سلم ترتيب أندية مسابقة دوري "روشن" هذا الموسم، بفارق 8 نقاط عن المتصدر، النصر، مع تبقي مباراتين لـ"الأزرق الهلالي".

ونفى المدرب الأرجنتيني صحة التقارير المتداولة، مؤكدًا أن فريقه مهتم بجميع المسابقات.

وتحدّث دياز في تصريحات لوسائل الإعلام خلال مؤتمر صحفي، قائلاً: "كلّ ما يثار حول استكمال الهلال لدوري روشن السعودي بالفريق الرديف، مجرد شائعات"، حسب ما نقله موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وأضاف دياز: "جميع البطولات مهمة بالنسبة لنا، سواء الدوري السعودي أو كأس خادم الحرمين أو دوري أبطال آسيا، عقلية الهلال هي الفوز بكل بطولة نخوضها، من المهم تقديم أفضل ما لدينا في كل مسابقة".

وكان الهلال تأهل للدور ربع النهائي في دوري أبطال آسيا 2022، عقب فوزه على شباب الأهلي الإماراتي بنتيجة 1/3، ليضرب موعدًا مع فولاذ الإيراني.

وقال دياز: "المواجهات ضد أندية إيران معقدة وصعبة، يجب علينا التركيز من أجل الوصول إلى نصف النهائي، مباراة فولاذ لن تكون سهلة على الإطلاق، سنخوض المباراة وكأنها مباراة نهائي".