دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن الحساب الرسمي لمسابقة دوري أبطال آسيا، الأربعاء، التشكيل المثالي لأفضل 11 لاعبًا خلال مباريات دور الـ 16 في التشامبيونزليغ الآسيوي.

وكان الهلال السعودي قد فاز على شباب الأهلي الإماراتي بنتيجة 1/3، فيما تغلّب نادي الشباب على نسف قرشي الأوزبكي بثنائية، وفاز الدحيل القطري على مواطنه الريان بركلات الترجيح 6/7، بينما خسر الفيصلي من فولاد الإيراني بهدف وحيد.

وشهد التشكيل المثالي لمنافسات دور الـ 16 في منطقة الغرب سيطرة شبابية، إذ تواجد 5 لاعبين من صفوف الشباب مقابل 3 من "الأزرق الهلالي".

وضمّ التشكيل:

حارس المرمى: كيم سيونغ جيو (الشباب).

الدفاع: فواز الصقور (الشباب)، علي البليهي (الهلال)، جانغ هيون سو (الهلال)، متعب الحربي (الشباب).

الوسط: إيفر بانيغا (الشباب)، حسين القحطاني (الشباب).

الهجوم: أوديون إيغالو (الهلال)، إيدميلسون جونيور (الدحيل)، عمر خربين (شباب الأهلي)، ساسان أنصاري (فولاد).

وكان متوسط ميدان نادي الشباب، إيفر بانيغا، قد حصل على أعلى تقييم 8.1، بعد أن سجّل هدفاً وصنع آخر أمام النادي الإيراني.

يشار إلى أن مباريات الدور ربع النهائي في دوري أبطال آسيا 2022 ستجمع الهلال مع فولاد والشباب مع الدحيل.