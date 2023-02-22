دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال الهولندي إريك تين هاغ، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، إن الاسكتلندي أليكس فيرغسون قدّم دعماً هائلاً له، منذ تعيينه مدربًا للفريق في الصيف الماضي.

يعتبر أليكس فيرغسون أسطورة تدريببة بالنسبة لفريق "الشياطين الحمر"، إذ قاد النادي الإنجليزي الشهير لسنوات ممتدة، حقق خلالها الكثير من الألقاب.

فيما يمر مانشستر يونايتد بأفضل مراحله خلال الأشهر الماضية تحت قيادة المدرب الهولندي البالغ من العمر 53 عامًا.

وأظهرت لقطات مصورة تناول تين هاغ وجبة عشاء مع أليكس فيرغسون في أحد المطاعم، قبيل مواجهة "الشياطين الحمر" لبرشلونة الإسباني، مساء الخميس، في إياب دور خروج المغلوب المؤهل لثمن النهائي في مسابقة الدوري الأوروبي.

وقال المدرب الهولندي عن عقلية فيرغسون: "إنّها ضخمة"، مُضيفاً خلال حديثه في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة: "أستمتع دائماً بالتحدث مع الأشخاص الذين لديهم الكثير من المعرفة والخبرة، ويريد مشاركتها، إنه يريد المساعدة والدعم"، وفقاً لموقع "يورو سبورت".

وتابع: "تشعر أن مانشستر يونايتد هو ناديه، إنّه يشعر بالالتزام الشديد ويريدنا أن نقوم بعمل جيد، كانت ليلة رائعة وأنا أتطلع إلى الليلة التالية معه".

عن مواجهة الفريق الكتالوني، قال تين هاغ: "عندما تواجه فرقاً كبيرة مثل برشلونة، عليك أن تلعب بأفضل ما لديك وإلّا فلن تكون لديك فرصة، غدًا علينا أن نقدّم أفضل أداء لهذا الموسم، نحن نؤمن به ونتطلع إليه".