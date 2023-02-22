دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – نشر حساب مدافع برشلونة الأوروغوياني، رونالد أراوخو، تغريدة سخر فيها من لاعب ريال مدريد، ناتشو، خلال مباراة الريال أمام ليفربول في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، قبل أن يعتذر لمتابعيه لأن "حسابه تعرض للاختراق."

وكتب حساب أراوخو على تويتر بين شوطي المباراة حين كانت النتيجة 2-2: "خطأ ساذج من ناتشو، إنه نائم في المنطقة كاد أن يدمر كل شيء".

وبعد أن أعرب عدد كبير من المغردين عن استغرابهم من التغريدة، تم حذفها على الفور.

ونشر مدافع برشلونة الشاب تغريدة أخرى قال فيها: "عذرا لقد تم اختراق الحساب... الأمور تحت السيطرة"، حسب قوله.

وكان قد تغلب الريال بخماسية مقبال هدفين على ليفربول في ملعب "أنفيلد" في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.