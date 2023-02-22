محمد صلاح يحقق عددا من الأرقام القياسية في دوري أبطال أوروبا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- سجل محمد صلاح، الثلاثاء، هدفا وصنع آخر، في المواجهة بين فريقه ليفربول الإنجليزي ضد ريال مدريد الإسباني، والتي انتهت بفوز الأخير بنتيجة 2/5، ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا.

ونجح المهاجم المصري في تقديم تمريرة حاسمة لزميله داروين نونيز ليحرز الهدف الأول في الدقيقة 4، كما تمكن من زيارة شباك "الميرنغي" عند الدقيقة 14، بعد أن استغل خطأ حارس المنافس، تيبو كورتوا.

وعقب مساهمته بهدفين أمام ريال مدريد، حقق صلاح عددا من الأرقام القياسية في مسابقة (تشامبيونزليغ).

وأصبح محمد صلاح هداف ليفربول الأول في المسابقات الأوروبية على مر التاريخ بـ42 هدفا، متفوقا على اللاعب السابق، ستيفن جيرارد، الذي سجّل 41 هدفا.

فيما بات المهاجم البالغ من العمر 30 عاما أكثر لاعب في صفوف "الريدز" صناعة للأهداف في دوري أبطال أوروبا، بـ 13 تمريرة جاسمة.

وتساوى صلاح مع الإيفواري ديدييه دروغبا كأكثر اللاعبين الأفارقة هزا للشباك في مسابقة (تشامبيونزليغ) برصيد 44 هدفا لكل واحد منهما، وفقاً لموقع "أوبتا" المتخصص في الإحصائيات الرياضية.

كما عزز مهاجم "الفراعنة" من صدارته لترتيب هدّافي دوري أبطال أوروبا، هذا الموسم، بـ8 أهداف.