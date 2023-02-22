دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- وثقت لقطات مصورة ارتداء النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الثوب السعودي، في ذكرى يوم تأسيس المملكة العربية السعودية، الذي يصادف 22 فبراير/ شباط من كل عام.

ونشر نادي النصر عبر حسابه الرسمي في موقع تويتر فيديو يظهر احتفالات الكادر الإداري والفني واللاعبين بذكرى يوم التأسيس، قائلاً: "ثلاثة قرون من الشمـوخ والمجـد، هكذا احتفلنـا في نادي ‎النصر بيوم التأسيس".

وأظهر الفيديو ارتداء النجم البرتغالي (38 عامًا)، للثوب السعودي ورقصه على الأنغام الشعبية.

وتداول مُغردون هذه اللقطات على نطاقٍ واسع، مما أثار تفاعلاً.

وكان رونالدو قد انضمّ في أواخر ديسمبر/ كانون الأول إلى صفوف "العالمي"، بعقدٍ لمدة موسمين وحتّى عام 2025.

شارك كريستيانو رونالدو في 4 مباريات في مسابقة دوري "روشن" خلال الموسم الجاري، قد سجّل خلالها 5 أهداف وقدّم تمريرتين حاسمتين.