دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تفاعل عدد كبير من المغردين مع صورة المدرب البرتغالي لنادي اتحاد جدة، البرتغالي نونو سانتو، مرتديا الزي السعودي إذ شبهه كثير من المغردين بـ"شيبان الديرة".

ونشر نادي الاتحاد صورة مدربه البرتغالي مرتديا الزي السعودي التقليدي بمناسبة يوم التأسيس، وعلق عليها بالقول: "نزهر أمجاد وفخر".

وسرعان ما بدأ عدد كبير من المغردين التعليق على الصورة معربين عن دهشتهم من الشبه الكبير بين المدرب البرتغالي وكبار السن السعوديين.

وانتشر اسم "شيبان الديرة" بشكل واسع على تويتر إذ علّق عدد كبير من المغردين على الصورة.

وتفاعل كثيرون حول العالم مع الفيديو الذي نشره لاعب النصر، كريستيانو رونالدو، وهو يرتدي الزي السعودي ويشرب القهوة الشعبية الخليجية.

وفيما يلي أبرز التغريدات: