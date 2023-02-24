دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- فاز نادي الهلال السعودي على نظيره فولاد الإيراني، بهدف دون رد، في مباراتهما التي أقيمت على أرض استاد الجنوب في قطر، مساء الخميس، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا 2022.

وسجل موسى ماريغا هدف "الأزرق الهلالي" الوحيد، عند الدقيقة 87، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وتعثر على نادي الهلال زيارة شباك النادي الإيراني على الرغم من سيطرته على الكرة وصنع الفرص، قبل أن ينجح في فكّ شفرات دفاع المنافس في الدقائق الأخيرة من زمن المباراة، عبر تسديدة من المهاجم المالي.

وبهذا الفوز، ضرب "الأزرق الهلالي" موعدا مع الدحيل القطري، في الدور نصف النهائي من مسابقة (تشامبيونزليغ) الآسيوي، على أرض استاد الثمامة، الأحد المقبل.

وكان النادي القطري تفوق على نادي الشباب السعودي بهدفين مقابل هدف واحد.

وأحرز مايكل أولونغا هدفي الدحيل، فيما جاء هدف الشباب عن طريق سعيد الربيعي.