دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تداول مغردون مقطع فيديو يظهر حدوث مشاجرة بين لاعب الهلال، علي البليهي، وزميله في الفريق، الكولومبي غوستافو كويلار، وذلك بعد نهاية مباراة الهلال أمام فولاذ خوزستان الإيراني في ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

وتداول مغردون المقطع على نطاق واسع، إذ يظهر كويلار وهو يعاتب البليهي بسبب شجاره مع لاعبي الفريق الإيراني قبل أن ينفعل المدافع السعودي ويقوم بدفعه.

وتدخل عدد من لاعبي الهلال لمنع حدوث اشتباك بين اللاعبين، وذلك بعد أن تشاجر بعض لاعبي الفريقين مع نهاية المباراة.

وحسم الهلال التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا بالفوز على الفريق الإيراني بهدف نظيف سجله المالي موسى ماريغا.

وبعد نهاية المباراة، كتب البليهي عبر صفحته عل تويتر: "وصيف العالم الى نصف القارة" عوايده الكبير " ... الف مبروك اولاً لجمهورنا اللي ساندنا في قطر وماهي غريبة عليكم وثانيًا لاخواني اللاعبين وجميع الاجهزة الادارية والفنية ننتظركم يوم الاحد لاننا عنكم ما نستغني"، حسب قوله.

وانتقد عدد من مستخدمي موقع تويتر تصرف البليهي من جماهير الهلال وغيرها، ودعوا إدارة النادي للتدخل.