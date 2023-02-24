الدوري الأوروبي.. مانشستر يونايتد يطيح ببرشلونة في"معركة أولد ترافورد"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تغلب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي على نظيره برشلونة الإسباني، بهدفين لواحد، في مواجهة أقيمت على أرض ملعب "أولد ترافورد"، مساء الخميس، في إياب الدور المؤهل إلى ثمن النهائي في الدوري الأوروبي لموسم 2023/2022.

وكانت نتيجة مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، في ملعب "سبوتيفاي كامب نو".

وسجل هدفي "الشياطين الحمر" كل من: فريد وأنتوني، فيما أحرز روبرت ليفاندوفسكي هدف "الفريق الكتالوني" الوحيد.

وكان النادي الإسباني تقدم بالنتيجة أولا، قبل أن يعود النادي الإنجليزي للمواجهة، ويحرز هدفين على التوالي، ليصل للدور التالي في (يوروبا ليغ)، ويطيح بمنافسه خارج المسابقة.

ويُعد هذا الفوز الثاني لمانشستر يونايتد على حساب برشلونة، في آخر مواجهات جمعت الفريقين بمختلف المسابقات.