على طريقة "المصارعة الحرة".. حارس إشبيلية يُثبت مشجعا لهذا السبب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أثار الصربي ماركو ديميتروفيتش، حارس نادي إشبيلية جدلا بعد أن قام بتثبيت مشجع حاول الاعتداء عليه في مباراة الفريق أمام "بي إس في إيندهوفن" الهولندي ضمن مباريات ملحق دور الـ16 من الدوري الأوروبي، مساء الخميس.

وأظهرت لقطات مصورة مشجعا يقتحم الملعب ويحاول توجيه لكمة لحارس إشبيلية، لكن الأخير قام بطرحه أرضا وتثبيته.

وهرع لاعبو الفريقين ورجال الأمن نحو المشجع محاولين إبعاد الحارس عنه، قبل أن يتم سحب المشجع واقتياده إلى خارج أرضية الملعب.

وكان قد فاز إيندهوفن بهدفين نظيفين على الفريق الأندلسي لكنه ودع البطولة نتيجة خسارته ذهابا بثلاثية نظيفة.

يذكر أن ديميتروفيتش هو الحارس الثاني في إشبيلية بعد المغربي ياسين بونو، وقد تقرر أن يلعب أساسيا قبل المباراة بدقائق قليلة لأسباب لا تزال غير معروفة.