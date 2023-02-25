دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- سجّل كريستيانو رونالدو 3 أهداف، قاد من خلالها فريقه النصر للفوز على ضمك، في مواجهة أقيمت على أرض ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 18 في مسابقة دوري "روشن" السعودي.

نجح النجم البرتغالي في تسجيل "الهاتريك" خلال الشوط الشوط الأول، إذ هزّ الشباك من علامة الجزاء في الدقيقة 18، ثمّ ضاعف النتيجة من تصويبة يسارية خارج الصندوق عند الدقيقة 23، فيما أحرز الهدف الثالث بتسديدة داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 44.

بَاتَ رونالدو أسرع لاعب يسجّل 4 أهداف "سوبر هاتريك" و 3 أهداف "هاتريك" في الدوري السعودي للمحترفين على مر التاريخ، إذ نجح في تسجيل هذا العدد خلال 3 جولات فقط.

كما وصل كريستيانو رونالدو (38 عامًا) إلى المساهمة التهديفية رقم 10 في 5 مباريات خاضها بقميص "العالمي" في مسابقة دوري "روشن"، هذا الموسم، بعد أن أحرز 8 أهداف وقدّم تمريرتين حاسمتين.

بينما عزز نادي النصر من صدارته لجدول الترتيب برصيد 43 نقطة.