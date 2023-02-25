دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أشاد يورغن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، باللاعب المصري محمد صلاح، مُشيراً إلى أن مساهمته فيما حققه الفريق في السنوات الماضية "لا يمكن قياسها".

وكان النجم المصري قد انضمّ إلى "الريدز" عام 2017، ليكون أحد أبرز اللاعبين في صفوف النادي الإنجليزي الشهير.

حصد صلاح مع ليفربول عدداً من الألقاب، منها: الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد وكأس الرابطة، ودوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي ومونديال الأندية.

ويُعد المهاجم (30 عاماً) الهدّاف الأول لـ"الريدز" في المسابقات الأوروبية برصيد 42 هدفاً، كما يتواجد ضمن قائمة هدّافي الفريق على مر التاريخ.

قال المدرب الألماني عن صلاح لشبكة "Sky Sports": "إنّه أسطورة ليفربول، هذا ما يحدث مع الأساطير"، مُضيفاً: "أنت تدرك فقط كم كانوا رائعين عندما لم يعودوا هنا، طالما أنهم موجودون هنا، فإنّهم يتمتعون بألعاب رائعة وأخرى عادية، وكذلك ألعاب ليست جيدة".

وتابع بالقول: "في اللحظة التي لّم يعد (صلاح) فيها هنا، شخص ما سوف ينظر إلى الأرقام ويقول: واو، لقد رأينا عظمة حقيقية، هذه هي الحقيقة".

وأردف كلوب: "لكنني مدربه، يمكننا الاحتفال بمسيرته عندما ينتهي كلانا، والتفكير في كم كانت رائعة وستكون على هذا النحو بنسبة 100%".

وواصل مدرب ليفربول: "لكن حتى ذلك الحين، علينا العمل، محمد صلاح قد يفتقد الفرص وكذلك قد يسجّل الأهداف، لا شك في ذلك".

وأتمّ كلوب: "أحب متى يمكنه الحصول على أرقام قياسية جديدة لأنه يريد الحصول عليها أيضًا، مساهمة صلاح في كلّ ما حققناه في السنوات القليلة الماضية لا يمكنك قياسها، إنّها هائلة".