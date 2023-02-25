دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- حرص نادي أرسنال الإنجليزي على دعم لاعب الفريق الأوكراني أوليكساندر زينشينكو، بمنحه شارة القيادة، في الذكرى السنوية الأولى للحرب الروسية على أوكرانيا.

وأعلن "الغانرز" عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي أن الظهير الأوكراني (26 عامًا) سيكون قائدًا للفريق في مواجهة ليستر سيتي، مساء السبت.

وقال أرسنال: "سيرتدي زينتشينكو شارة قائدنا اليوم كعلامة على الاحترام والحب في الذكرى الأولى للصراع في أوكرانيا".

وسبق لزينشينكو أن أعرب عن تضامنه مع بلاده خلال ظهوره في الملاعب الإنجليزية، بعد دخولها في صراع مع روسيا في فبراير/ شباط 2022.

وفاز زينشينكو ورفاقه على ليستر سيتي بهدف دون مقابل، على أرض ملعب " كينغ باور"، ضمن منافسات الأسبوع الـ 25 في الدوري الإنجليزي الممتاز.

كانت هذه المباراة رقم 17 لزينشينكو بقميص "الغانرز" في مسابقة (البريميرليغ)، هذا الموسم.