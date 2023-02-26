دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعرب كريستيانو رونالدو عن سعادته، بعد تألقه في مسابقة دوري "روشن" السعودي، مُشيراً إلى أن تركيزه ينصب على مساعدة الفريق أكثر من تحقيق الأرقام الفردية.

وكان النجم البرتغالي البالغ من العمر 38 عاماً قد قاد نادي النصر للفوز على نادي ضمك بتسجيله أهداف المباراة الثلاثة، ضمن منافسات الجولة الـ18.

وتحدّث رونالدو لقناة "SSC" السعودية عقب نهاية المباراة، قائلاً: "أنا سعيد جداً، لكن الفريق هو الأهم، الفريق قدّم مجهوداً كبيراً، اللاعبون ركضوا وقاتلوا"، مُضيفاً: "بالنسبة لي الأهداف مهمة، لكن أكرر أن الأهم مساعدة الفريق".

وتابع بالقول: "الآن تأقلمتُ مع الفريق أكثر، ليس من السهل خوض المباريات الخمس الأولى خاصة أن اللاعبين يعلمون تحركاتي جيداً، ولكن لا أعرف تحركات زملائي، الآن أفهمهم وأقرأ تحركاتهم بشكل جيد".

وأكد كريستيانو رونالدو: "خطوة تلو الأخرى سنصل لأعلى مستوى".

كما غرّد النجم البرتغالي عبر حسابه على موقع تويتر: "ليلة خاصة، أحسنتم يا رفاق".

بَاتَ رونالدو أسرع لاعب يسجّل 4 أهداف "سوبر هاتريك" و 3 أهداف "هاتريك" في الدوري السعودي للمحترفين على مر التاريخ، إذ نجح في تسجيل هذا العدد خلال 3 جولات فقط.

بينما وصل كريستيانو رونالدو إلى المساهمة التهديفية رقم 10 في 5 مباريات خاضها بقميص "العالمي" في مسابقة دوري "روشن"، هذا الموسم، بعد أن أحرز 8 أهداف وقدّم تمريرتين حاسمتين.