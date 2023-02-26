دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- فاز نادي مانشستر يونايتد على منافسه نيوكاسل يونايتد بهدفين نظيفين، في المباراة النهائية من كأس رابطة المحترفين الإنجليزية لكرة القدم، التي أقيمت على أرض ملعب "ويمبلي"، مساء الأحد.

جاء هدفي "الشياطين الحمر" عن طريق كاسيميرو وبخطأ من مدافعي المنافس، في الدقيقتين 33 و39.

وتُوج نادي مانشستر يونايتد بلقب كأس الرابطة للمرة السادسة، ليكون ثالث أكثر الفرق تحقيقاً للقب، خلف ليفربول بـ 9 ألقاب ومانشستر سيتي بـ 8.

عاد "الشياطين الحمر" إلى منصات التتويج بعد غياب 6 سنوات، تحديدًا منذ موسم 2017/2016.

لم ينجح فريق "الماكبايس"، المملوك من صندوق الاستثمارات العامة السعودي منذ أواخر عام 2021، في التتويج بالبطولة للمرة الأولى، ليكتفي بالوصافة للمرة الثانية في تاريخه.

ساهم استحواذ صندوق الاستثمارات السعودي على نيوكاسل يونايتد في تحسين مستوى الفريق، إضافة إلى وصوله لنهائي كأس الرابطة. وما زال ينافس على المراكز الأولى في مسابقة البريميرليغ هذا الموسم.