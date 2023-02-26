دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أصدرت وزارة الشباب والرياضة المصرية بياناً رسمياً توضّح من خلاله مصير منصب رئيس إدارة نادي الزمالك، بعد قرار محكمة النقض برفض طعن مرتضى منصور، وتأييد حكم حبسه شهراً مع الشغل والنفاذ، بتهمة سب وقذف رئيس النادي الأهلي، محمود الخطيب.

وكانت وسائل إعلامية مصرية ذكرت أن رئيس "الفارس الأبيض" قد طعن أمام محكمة النقض على الحكم بحبسه في إدانته بسب وقذف رئيس "المارد الأحمر" وأعضاء مجلس إدارته، والّتي سبق صدور الحكم في إحداها بالحبس حضورياً لمدة شهر وحكم آخر بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، ونظر دعوى تنازع الاختصاص.

وأوضحت وزارة الشباب والرياضة في بيانها الصادر عبر موقعها الرسمي الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن، عقب القرار الصادر بحقّ مرتضى منصور.

وقالت الوزارة: "فيما قضت اللائحة الاسترشادية المعمول بها فى نادى الزمالك فى مادتها رقم 41 بزوال العضوية عن أعضاء مجلس الإدارة فى عدد من الحالات منها فى حال صدور ضد العضو حكم نهائي بعقوبة مقيدة للحريات".

وأضافت الوزارة: "وفيما تقضى اللائحة الاسترشادية فى مادتها رقم 23 على أن يتولي مجلس إدارة النادى باختيار من يقوم بعمل رئيس مجلس الإدارة فى حال غيابه، واهتداء بما سبق، فإن مجلس إدارة نادى الزمالك هو من يقرر خلال اجتماعه تحديد من سيقوم بعمل رئيس مجلس إدارة النادى الزمالك خلال الفترة المقبلة".

وأتمّت الوزارة: "ذلك إلى حين أقرب جمعية عمومية لانتخاب رئيس لنادى الزمالك".

وتولى مرتضى منصور رئاسة "الفارس الأبيض" في ولايات عدّة، منذ عام 2005 وحتّى عامنا هذا.