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نشر الأحد ، 26 فبراير / شباط 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تفاعل رياضيون مع تأهل نادي الهلال السعودي إلى المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال آسيا 2022، بعد اكتساحه الدحيل القطري بسباعية نظيفة.

وضرب "الأزرق الهلالي" موعدًا مع أوراوا رد دايموندز الياباني في المشهد الختامي من التشامبيونزليغ الآسيوي.

قال وزير الرياضة السعودي، الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، عبر حسابه في تويتر: "ألف مبروك للهلال التأهل لنهائي دوري أبطال آسيا أداء ومستوى مشرف مبروك للوطن وفالكم اللقب يا أبطال".

وكتب حساب كأس العالم باللغة العربية: "لنهائي دوري أبطال آسيا يتأهلون وبكأس العالم للأندية FIFA السعودية 2023 يحلمون وبفضية نسخة 2022 لا زالوا يحتفلون، أيام رائعة في الرياض بسبب موج الهلال الأزرق".

وغرّد حساب مسابقة دوري "روشن": "ممثلنا البطل، حامل اللقب! يتأهل بنتيجة تاريخية إلى نهائي دوري أبطال آسيا تهانينا لـ الهلال ولجماهيره وللوطن".

وقال اللاعب السابق نواف التمياط: "الحمد لله حمدًا كثيرًا.. إلى التاسعة رفقة أبطالنا والمجد الأزرق مستمر، شكراً على المتعة مبروك لنا هذا الجيل الذهبي شرفتوا وطنكم ومحبيكم ألف مبروك إدارة ولاعبين وجهاز فني وجماهير الزعيم في كل مكان يحق لنا أن نفخر بكم".



وكتب اللاعب السابق سامي الجابر: "ألف مبروك منجز وطني جديد يسجل باسم الهلال مبروك للنجوم اللي قدموا واحدة من أجمل المباريات في تاريخ الزعيم مستوى ونتيجة تاريخية، مبروك للجهازين الفني والإداري هذا العمل الجبار والشكر لأبطال القوة الزرقاء اللي حضروا في الدوحة وساندوا الفريق، هاردلك للأشقاء في نادي الدحيل".

وغرّد المعلق الرياضي العُماني خليل البلوشي: "هذا الهلال ليس كبير القارة هذا الهلال أكبر من القارة الرهان عليه دائمًا مكسب والوقوف ضده خسارة، مبرووووك التأهل للنهائي يا زعماء وفالكم الفوز والبطولة هاردلك الدحيل".

وقال المعلق الرياضي الإماراتي علي سعيد الكعبي: "كل ما يفعله الهلال أنه يوسع الفارق مع الآخرين في أسيا، ثبات واستمرارية تليق بالزعيم وجماهيره".