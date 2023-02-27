(CNN) -- يمكن أن تدوم الأرقام القياسية لعقود من الزمن، وهي علامة تبدو ثابتة ترفرف بعيداً عن متناول أولئك الذين يسعون إلى كسرها.

بعد ذلك، لمرة واحدة يمكن أن تبدو غير مستحيلة بسبب جهود لاعب واحد فقط، العديد من سجلات التهديف الخاصة في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بعضها صمد لما يقرب 30 عاماً، لكنها تبدو سهلة الكسر بشكل متزايد مع رغبة مهاجم نادي مانشستر سيتي، إيرلينغ هالاند، في تحطيمها.

منذ انضمامه إلى فريق "المواطنين" الصيف الماضي، سجّل اللاعب النرويجي، البالغ من العمر 22 عاماً، أهدافًا بمعدل ينذر بالخطر، محطماً بالفعل العديد من الأرقام القياسية في البطولة الإنجليزية.

قد سجّل هالاند مرة أخرى، وذلك في شباك نادي بورنموث، ضمن منافسات الجولة الـ 25.

هذا الهدف رفع رصيده في (البريميرليغ) إلى 27 هدفاً، ليحقق رقما قياسيا، إذ لم يسجّل أيّ لاعب آخر في نادي مانشستر سيتي هذا العدد من الأهداف في الدوري الإنجليزي خلال موسم واحد.

كان اللاعب السابق، سيرخيو أغويرو، يمتلك رقما، بعد أن أحرز 26 هدفًا في موسم 2015/2014 خلال 33 مباراة، لكنّ إيرلينع هالاند احتاج إلى 24 مباراة فقط ليتجاوز هذا الرقم.

قال بيب غوارديولا، المدير الفني لـ "السيتيسينز" لشبكة "Sky Sports"، عقب نهاية المباراة: "لقد كان تأثير هالاند لا يصدق"، مُضيفاً: "نحن نحبه ويحقق الكثير من الأهداف، إنّه تهديد لا يصدق لخصومنا، لذلك نحن سعداء للغاية".

مع استمرار وجود 13 مباراة أخرى في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، يبدو أن أرقام اللاعب النرويجي ستكون في تزايد.

إنّه الآن على بعد 7 أهداف فقط من الرقم القياسي المسجل في (البريميرليغ)، الذي بلغ 34 هدفاً ويحمله كلّ من آندي كول وألان شيرر، لكن تمّ تسجيله بعد لعب 42 مباراة في موسم واحد، في 1994/1993 و1995/1994 على التوالي.

فيما يحمل النجم المصري محمد صلاح الرقم القياسي لأكبر عدد من الأهداف المسجلة في موسم واحد، ذلك من 38 مباراة برصيد 32 هدفاً في موسم 2018/2017.

وفقاً لمعدل تسجيله الحالي، فإن هالاند في طريقه لكسر هذين الرقمين القياسيين.

في غضون ذلك، خارج (البريميرليغ) استمر إيرلينغ هالاند في تجميع الأهداف، بتسجيل 33 هدفاً في 33 مباراة في مختلف المسابقات، مع نادي مانشستر السيتي في الموسم الحالي.

لكن هناك بعض الأرقام الّتي من المحتمل أن تظل بعيدة عن متناول هالاند، على الأقل لهذا الموسم.

مهاجم إيفرتون السابق، ديكسي دين، يحمل رقماً قياسياً في الدوري الإنجليزي على مر التاريخ، بتسجيله 60 هدفاً في 39 مباراة فقط، خلال موسم 1928/1927.

في حين قد سجّل الأرجنتيني ليونيل ميسي 73 هدفاً في جميع المسابقات الّتي خاضها خلال موسم 2012/2011.