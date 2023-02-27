(CNN) -- سيطر نادي باريس سان جيرمان على سباق اللقب في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم، بفوزه الكبير 0/3 خارج أرضه على غريمه اللدود أولمبيك مارسيليا، ليواصل تقدمه في صدارة الترتيب بفارق 8 نقاط.

لقد كانت تجربة رائعة في كرة القدم الهجومية من ليونيل ميسي وكيليان مبابي، اللذان ساهما في إحراز أهداف النادي الباريسي الثلاث، ليصلا إلى إنجازات فردية بفضل ذلك.

سجّل ميسي الهدف رقم 700 على صعيد مشاركته مع الأندية، وهو رقم لا يضاهيه فيه سوى كريستيانو رونالدو، بينما أصبح مبابي الهداف التاريخي لنادي باريس سان جيرمان بـ 200 هدف.

وصل المهاجم الفرنسي (23 عامًا) إلى هذا العدد من الأهداف في 246 مباراة فقط، أي بأقل من 55 مباراة من اللاعب إدينسون كافاني الذي سجل نفس العدد، وفقاً لموقع "أوبتا".

وقال كريستوف غالتيير، مدرب باريس سان جيرمان، للصحفيين: "إنه أفضل مهاجم في العالم، هذا مؤكد، لأنه يلعب بسرعة وكل ما يفعله بسرعة".

وأضاف غالتيير: "يفعل ذلك بكثافة كبيرة ويعرف كيف يكون حاضرًا في المباريات الكبيرة، وهذه أيضًا علامة على وجود لاعب عظيم".

فاز أولمبيك مارسيليا على النادي الباريسي، في وقت سابق من هذا الشهر، وأخرج الباريسيين من كأس فرنسا، إلا أن ليونيل ميسي وكيليان مبابي صنعا الفارق في المواجهة الأخيرة، إذ سجّل الأول هدفاً وأحرز الثاني هدفين.

مع ذلك، لم تكن كل الأخبار سارة لباريس سان جيرمان، إذ تعرض المدافع بريسنيل كيمبيمبي، للإرهاق في وقت مبكر من الشوط الأول، قبل أن يؤكد المدرب لاحقاً على أنه أُصيب بتمزق في وتر العرقوب.

يواجه النادي الباريسي نظيره نانت في دوري الدرجة الأولى الفرنسي، السبت المقبل، قبل أن يتحول انتباهه إلى بايرن ميونخ، الثلاثاء بعد المقبل، إذ يحاول قلب تأخره بنتيجة 1/0 والوصول إلى الدور ربع النهائي في دوري أبطال أوروبا.