وكيل محمد صلاح يرد على تغريدة حول رغبته بالانتقال من ليفربول في الصيف

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- رد وكيل أعمال اللاعب المصري، محمد صلاح، على تغريدة تحدثت عن عزم اللاعب الرحيل عن فريق ليفربول في حال عدم التأهل إلى دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، نافيا ذلك.

وعلق رامي عباس على تغريدة جاء فيها: "محمد صلاح سيكون جاهزا لمغادرة ليفربول في الصيف في حال فشل الريدز بالتأهل إلى دوري أبطال أوروبا".

وعلق عباس على التغريدة بالقول: "كلام غير منطقي، لم تتم مناقشة هذا الخيار مطلقا"، حسب قوله.

وتابع وكيل اللاعب المصري بالقول: "عدم التأهل إلى دوري الأبطال لم يخطر في بالنا من الأساس"، حسب تعبيره.

ويعاني ليفربول هذا الموسم إذ يحتل المركز السابع في الدوري الإنجليزي ويبتعد بفارق 9 نقاط عن المراكز المؤهلة إلى دوري الأبطال.

وانتقل صلاح إلى صفوف "الريدز" في موسم 2018/2017 قادما من نادي روما الإيطالي، وكسر منذ ذلك الحين العديد من الأرقام القياسية وحقق أبرز الألقاب مثل دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي.