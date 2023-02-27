دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن نادي برشلونة الإسباني، الإثنين، تعرض مهاجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي للإصابة، قبل أيام قليلة من مواجهة غريمه التقليدي ريال مدريد.

وغرّد حساب "البلوغرانا" في حسابه عبر تويتر: "روبرت ليفاندوفسكي يعاني من إجهاد في العضلة ذات الرأسين للفخذ الأيسر"، موضحًا أن "مدة الغياب تتوقف على وتيرة تعافيه".

على الرغم من عدم تحديد برشلونة فترة غياب اللاعب بشكل دقيق، إلا أن تقارير صحفية إسبانية أكدت غياب المهاجم البولندي عن صفوف فريقه عند لقائه "الميرنغي"، في مباراة ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، الخميس المقبل.

وكان ليفاندوفسكي (34 عامًا) قد شارك في مواجهة "البلوغرانا" وألميريا، أمس الأحد، التي انتهت بفوز الأخير بهدف وحيد، في الجولة الـ 23 من مسابقة الدوري الإسباني (لا ليغا).

يعتبر روبرت ليفاندوفسكي الهدّاف الأول لبرشلونة، قد ساهم في إحراز 20 هدفًا في الدوري الإسباني هذا الموسم، إذ سجّل 15 وقدّم 5 تمريرات حاسمة، بعد مشاركته في 20 مباراة.