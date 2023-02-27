دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- علّق تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا، على تحقيق فريقه نتيجة الفوز أمام برشلونة، ضمن منافسات الجولة الـ 23 في الدوري الإسباني.

وتغلّب ألميريا على "البلوغرانا" بهدف وحيد، ليحرمه من الابتعاد في صدارة سلم ترتيب أندية (لا ليغا)، هذا الموسم.

قال تركي آل الشيخ عبر حسابه في موقع تويتر: "الحمدالله الهلال والميريا في نفس الوقت"، مع رموز تعبيرية، إذ كان نادي الهلال السعودي قد حقق الفوز أيضاً، وذلك بنتيجة عريضة على الدحيل القطري، سباعية نظيفة، ضمن الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال آسيا 2022.

ويُعرف رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية على أنّه من مشجعي "الأزرق الهلالي"، فيما استحوذ على نادي ألميريا في أواخر عام 2019.

كما نشر آل الشيخ فيديو يظهر فرحة لاعبي فريقه من غرفة الملابس بعد الانتصار على برشلونة للمرة الأولى على مر التاريخ، إضافة إلى صورة تجمعه مع رئيس إدارة نادي ريال مدريد، فلورنتينو بيريز.

بهذه النتيجة، وصل ألميريا إلى النقطة 25 في المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري الإسباني، بينما تجمد رصيد "البلوغرانا" عند النقطة 59 في المركز الأول، وبفارق 7 نقاط عن ملاحقه "الميرنغي".