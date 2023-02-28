دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – دافع اللاعب النمساوي لنادي ريال مدريد، ديفيد ألابا، عن نفسه، في ظل الهجوم الذي طاله نتيجة عدم تصويته لزميله في الفريق، الفرنسي كريم بنزيما، للفوز بجائزة "The Best" التي يقدمها الفيفا، مشيرا إلى أن منتخب بلاده يصوت ككتلة واحدة وهذا ليس صوته وحده.

وكان قد حقق الأرجنتيني ليونيل ميسي جائزة "The Best" بعد منافسة مع بنزيما ومواطنه لاعب باريس سان جيرمان، كيليان مبابي.

ودافع ألابا عن نفسه بعد أن ذهب صوت قائد منتخب النمسا لصالح ميسي، مشيرا إلى أن المنتخب يصوت ككتلة واحدة ولا يعتمد على صوته وحده.

وقال المدافع النمساوي عبر تويتر: "بخصوص جائزة الفيفا "الأفضل": يصوت المنتخب النمساوي على هذه الجائزة كفريق، ولست أنا وحدي، كل فرد في الفريق قادر على التصويت وهكذا يتم تحديده".

وتابع مدافع ريال مدريد قائلا: "يعلم الجميع، وخاصة كريم، مدى إعجابي به وبأدائه"، وختم بالقول: "وكثيراً ما قلت إنه بالنسبة لي هو أفضل مهاجم في العالم، ولا يزال هذا هو الحال، بدون شك"، حسب تعبيره.

وكان ألابا قد تعرض لهجوم شديد على وسائل التواصل الاجتماعي وصل إلى حد توجيه عبارات "عنصرية" له بسبب عدم تصويته لبنزيما.

ويصوت عادة قادة المنتخبات الوطنية ومدربوها للأسماء المرشحة للفوز بالجائزة بالترتيب، إذ يختارون الأول من وجهة نظرهم ثم الثاني والثالث، وقد اختار ألابا ميسي فوق بنزيما.