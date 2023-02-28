دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بالتعاون مع رابطة المحترفين الدولية "FIFPRO"، الاثنين، عن "التشكيل المثالي" لأفضل 11 لاعبا حول العالم خلال عام 2022.

وتواجد المغربي أشرف حكيمي، لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، في التشكيل بعد المستوى العالي الذي قدمه مع "أسود الأطلس" في بطولة كأس العالم الماضية في قطر.

وضم التشكيل كل من:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

الدفاع: أشرف حكيمي، فان دايك، كانسيلو.

الوسط: كاسيميرو، دي بروين، مودريتش.

الهجوم: ليونيل ميسي، كيليان مبابي، كريم بنزيما، إيرلينغ هالاند.

وأقيم حفل توزيع جوائز "ذا بيست" المقدمة من "فيفا" في العاصمة الفرنسية باريس، مساء الاثنين.

والفائزون بالجوائز، هم:

أفضل لاعب: الأرجنتيني ليونيل ميسي.

أفضل لاعبة: الإسبانية أليكسيا بوتياس.

المدرب الأفضل: الأرجنتيني ليونيل سكالوني.

أفضل مدربة: الهولندية سارينا فيجمان.

حارس المرمى الأفضل: الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز.

أفضل حارسة مرمى: الإنجليزية ماري إيربس.

بوشكاش: البولندي مارشين أوليكسي.

الجمهور الأفضل: مشجعو منتخب الأرجنتين.

اللعب النظيف: لوكا لوكوشفيلي، لاعب كريمونيزي الإيطالي.