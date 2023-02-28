دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن الحساب الرسمي لمسابقة دوري "روشن" السعودي، الثلاثاء، فوز كريستيانو رونالدو بجائزة أفضل لاعب خلال فبراير/ شباط.

وحصد النجم البرتغالي (38 عامًا) جائزة الأفضل بعد مستواه العالي الذي ظهر عليه خلال 4 مباريات بقميص نادي النصر، في الجولات 15 و16 و17 و18.



ساهم رونالدو في إحراز 10 أهداف ضمن منافسات دوري "روشن" هذا الشهر، إذ سجّل 8 أهداف وقدّم تمريرتين حاسمتين.

وغرّد فريق "العالمي" على تويتر: "ومن غيره يستحق أن يكون الأفضـل!"

تُعد الجائزة هي الأولى لكريستيانو رونالدو في الدوري السعودي، منذ انضمامه إلى نادي النصر في أواخر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بعقدٍ لمدة موسمين حتى عام 2025.