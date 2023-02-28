دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- غاب كريستيانو رونالدو عن التشكيل المثالي لأبرز 11 لاعبا في العالم خلال عام 2022، المُعلن عنه من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بالتعاون مع رابطة المحترفين الدولية "FIFPRO".

كان النجم البرتغالي البالغ من العمر 38 عاما تواجد في التشكيل المثالي على مدار الخمسة عشر عاما الماضية على التوالي، بجانب منافسه ليونيل ميسي، لاعب نادي باريس سان جيرمان.

ولم يكسب رونالدو عدد الأصوات الكافي ليحجز مكانا بجوار أفضل اللاعبين حول العالم.

ورحل كريستيانو رونالدو عن قارة أوروبا في أواخر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، ليرتدي قميص نادي النصر السعودي بعقد لمدة موسمين وحتى عام 2025.

فيما ضم التشكيل كل من:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

الدفاع: أشرف حكيمي، فان دايك، كانسيلو.

الوسط: كاسيميرو، دي بروين، مودريتش.

الهجوم: ليونيل ميسي، كيليان مبابي، كريم بنزيما، إيرلينغ هالاند.