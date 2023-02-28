(CNN) -- استقال نويل لو غرايت، رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم (FFF)، من منصبه، وفقاً لبيان صدر الثلاثاء.

وجاء في بيان اتحاد كرة القدم في فرنسا: "أعلن نويل لو غرايت اليوم أمام اللجنة التنفيذية للاتحاد الفرنسي لكرة القدم قراره بالتخلي عن منصبه".

وقال الاتحاد الفرنسي إن فيليب ديالو، نائب الرئيس، سيكون رئيسًا مؤقتاً لـ(FFF) حتى تاريخ الاجتماع المقبل للاتحاد، 10 يونيو/ حزيران 2023.

وأضاف البيان: "الاتحاد الفرنسي يود أن يشكر نويل لو غرايت على النتائج الرياضية والاقتصادية الرائعة".

كان لو غرايت رئيسًا لاتحاد مرة القدم الفرنسي منذ عام 2011، وكان من المقرر أن تستمر ولايته حتى عام 2024.

في الشهر الماضي، اختار اللاعب السابق البالغ من العمر 81 عاماً، "التنحي عن منصبه كرئيس حتّى الانتهاء من التدقيق الّذي أجرته وزارة الرياضة"، بعد فترة وجيزة من تصريحاته حول الأسطورة الفرنسية، زين الدين زيدان، التي أثارت غضب اللاعبين والسياسيين.

نويل لو غرايت، كان له الفضل في حصول المنتخب الفرنسي على لقب كأس العالم لكرة القدم للرجال في 2018، والتأهل لنهائي مونديال قطر 2022.