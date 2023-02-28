ليونيل ميسي "اللاعب الأفضل".. تعرف على الفائزين بجوائز "ذا بيست"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- فاز النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الاثنين، بجائزة "ذا بيست" لأفضل لاعب كرة قدم حول العالم خلال عام 2022، المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وتفوق ميسي على الفرنسي كيليان مبابي ومواطنه كريم بنزيما، ليحظى بالجائزة للمرة الثانية على مر التاريخ.

وقاد ليونيل ميسي منتخب بلاده إلى تحقيق لقب مونديال 2022 في قطر، إذ أحرز 7 أهداف، وقدم 3 تمريرات حاسمة.

بالنسبة لبقية جوائز "ذا بيست"، نالت الإسبانية أليكسيا بوتياس جائزة أفضل لاعبة.

وظفر المدرب الأرجنتيني ليونيل سكالوني بجائزة المدرب الأفضل، متغلبا على الإيطالي كارلو أنشيلوتي والإسباني بيب غوارديولا، بينما توجت الهولندية سارينا فيجمان بجائزة أفضل مدربة.

وتسلم الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز جائزة أفضل حارس مرمى، متجاوزا المغربي ياسين بونو والبلجيكي تيبو كورتوا، فيما فازت الإنجليزية ماري إيربس بجائزة أفضل حارس المرمى.

وكانت جائزة "بوشكاش" من نصيب البولندي مارشين أوليكسي، بينما حظي لوكا لوكوشفيلي، لاعب كريمونيزي الإيطالي، بجائزة اللعب النظيف.

وحصل مشجعو منتخب الأرجنتين على جائزة الجمهور الأفضل.

وأقيم حفل تقديم جوائز "ذا بيست" في العاصمة الفرنسية باريس، مساء الاثنين، وأُعلن عن هوية الفائزين، بناء على ماقدموه من 8 أغسطس/ آب 2021 إلى 18 ديسمبر/ كانون الأول 2022.