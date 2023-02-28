دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تعاطف مايكل أرتيتا، المدير الفني لأرسنال، مع غراهام بوتر، مدرب تشيلسي، بعد تعرضه لانتقادات واسعة، عقب سوء نتائج "البلوز" في الدوري الإنجليزي (البريميرليغ).

تلقى تشيلسي 10 هزائم في آخر 17 مباراة، مما وضع المدرب البالغ من العمر 47 عاماً تحت الضغط ومطالبة الجماهير بإقالته.

قال أرتيتا للصحفيين، خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة "الغانرز" وإيفرتون: "أنا وبوتر زملاء، ونعلم الضغوط والمطالب وعدم اليقين الذي تعاني منه هذه الصناعة".

وأضاف مدرب أرسنال: "في نهاية اليوم، يجب أن تدخل الكرة تلك الشبكة، وهناك العديد من العوامل التي يمكن أن تمنع ذلك، تكون خارج سيطرتك، لذلك بالطبع أنت تتعاطف لأنك تعاني، لأنك تعرف كيف تمر تلك اللحظات".

في وقت سابق، استشهد غراهام بوتر بمايكل أرتيتا على أن المدربين بحاجة للوقت من أجل تنفيذ أفكارهم.

تحدّث أرتيتا عن كيفية تعامله مع الضغوطات في بداية مسيرته التدريبية، قائلاً: "يمكن أن تواجه صعوبات وتحديات في وظيفتك خاصة عندما تخسر، ولكن عندما تربح أيضًا، لأن هذه الوظيفة تتطلب الكثير من المتطلبات".

وأردف مدرب "الغانرز": "لا يمكنك تدمير حياتك بسبب ذلك، عائلتك وأصدقائك وأحبائك والأشخاص من حولك لا يستحقون أن تتأثر حياتهم، لأنك لم تفز بمباراة كرة قدم، كان هذا التوازن في حالتي أمرًا بالغ الأهمية، لكنك بحاجة إلى بعض المساعدة".

قاد أرتيتا أرسنال إلى اعتلاء صدارة البريميرليغ برصيد 57، في الموسم الحالي، على أن يواجه الفريق نظيره إيفرتون مساء غد الأربعاء.