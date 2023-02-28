لمن صوت محمد صلاح وسلمان الفرج في جائزة "The Best"؟ الفيفا يكشف

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن هوية اللاعبين الذين صوت لهم قائد منتخب مصر، محمد صلاح، وقائد منتخب السعودية، سلمان الفرج، في جوائز "The Best".

وفاز اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي بالجائزة بعد منافسة شرسة مع الفرنسيين كريم بنزيما وكيليان مبابي.

ورجح التتويج بلقب كأس العالم 2022 في قطر، كفة ميسي على بقية منافسيه، وذلك بعد أن منح لقب المونديال لمنتخب بلاده الذي جاء بعد 36 عاما من الانتظار.

وصوت محمد صلاح للاعب البرازيلي لنادي ريال مدريد فينيسيوس جونيور كخيار أول، وجاء البلجيكي لاعب نادي مانشستر سيتي، كيفن دي بروين، في المركز الثاني، في حين اختار صلاح الظهير المغربي لنادي باريس سان جيرمان، أشرف حكيمي كخيار ثالث.

من جانبه، اختار سلمان الفرج ميسي كخيار أول وبنزيما كخيار ثان ومبابي كخيار ثالث.