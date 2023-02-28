دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أوضح المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة المصرية، محمد الشاذلي، أن عودة مرتضى منصور لرئاسة نادي الزمالك بعد خروجه من السجن فورا غير ممكنة، مشيرا إلى أنه عليه أن يترشح لانتخابات الجمعية العمومية في حال عدم وجود حكم من المحكمة "مخل بالشرف".

وقال المتحدث باسم الشباب والرياضة عبر برنامج "الحكاية" مع الإعلامي المصري عمرو أديب: "هناك حكم من محكمة النقض برفض الطعن المقدم من رئيس نادي الزمالك ترتب عليه صدور حكم ضد رئيس نادي الزمالك مقيد للحريات".

وتابع الشاذلي قائلا: "هذا الأمر منصوص عليه أيضا في اللائحة الاسترشادية المعمول بها في نادي الزمالك وفي العديد من الأندية المصرية وهذا الكلام مذكور في المادة 41: تزول العضوية عن أعضاء مجلس الإدارة في حالات معينة، والفقرة الثانية من المادة تنص على أن إحدى هذه الحالات، هي صدور حكم نهائي ضده بعقوبة مقيدة للحريات".

وأجاب المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة على سؤال حول ما إذا كان هذا التفسير يعني أن منصور لن يعود لرئاسة النادي، قائلا: "هذا ليس تفسيرا لأنه لا اجتهاد مع النص، هذا نص صريح حول زوال العضوية".

وتابع الشاذلي قائلا: "زوال العضوية ليس مقترنا بأن يأخذ مجلس الإدارة قرارا بزوال عضوية شخص ما، زوال العضوية يرتكز بالأساس على الحكم القضائي الصادر"، حسب قوله.

وأشار المتحدث باسم الوزارة إلى أن الحكم لم يُقيد حرية مرتضى منصور لكن من قيدها هو تنفيذ الحكم، ونظرا لذلك أزيلت العضوية.

وعند سؤاله عن عزم بعض المسؤولين في نادي الزمالك الحفاظ على كرسي الرئيس حتى يعود منصور وعن موقف وزارة الشباب والرياضة من ذلك، قال الشاذلي: "الجهة المعنية بتنفيذ النص (المذكور سابقا) هي مجلس إدارة نادي الزمالك... ولكن من سيقوم بأعمال رئاسة مجلس الإدارة لن يتولى رئاسة الإدارة بل سيتولى هذه المهام حتى انعقاد أقرب جمعية عمومية يكون فيها بند انتخابي في الفترة الانتخابية بين شهر يوليو/تموز وشهر أكتوبر /تشرين الأول بعد انتهاء السنة المالية تجرى فيها الانتخابات ويتم انتخاب رئيس".

وتابع المتحدث باسم الوزارة بالقول: "لا يمكن إعادة (مرتضى منصور) إلى رئاسة الزمالك بعد شهر لأنه في حال زوال عضوية مجلس الإدارة والتي يكتسبها المرء عبر الانتخابات، وبذلك في حال زالت العضوية يجب استعادتها بنفس الطريقة، وتُعقد الانتخابات وفقا لقانون الرياضة 71 لعام 2017 المنظم للحياة الرياضية والمنظومة الرياضية في مصر، خلال الفترة الانتخابية التي تبدأ بعد السنة المالية"، حسب قوله.

وعند سؤاله عما إذا كان من حق مرتضى منصور أن يتقدم للانتخابات في شهر يوليو/تموز، قال الشاذلي: "هناك شروط للترشح لعضوية مجلس الإدارة مثلما هناك شروط للجمعية العمومية، من ضمن هذه الشروط حسن السيرة والسلوك، فإذا تقدم المستشار مرتضى للانتخابات ستكون هناك لجنة معنية بالبت في كل الأمور الخاصة بالتقدم للترشح، وفي حال وجود حكم قضائي مخل بالشرف أو غير مخل بالشرف، فهذا أمر يخص المحكمة ولا يخص وزارة الشباب والرياضة أو نادي الزمالك، وبالتالي إذا كان الحكم الصادر غير مخل بالشرف، فمن حق المستشار مرتضى أن يترشح"، حسب قوله.

وكانت محكمة النقض قد رفضت طعن مرتضى منصور، وتأييد حكم حبسه شهراً مع الشغل والنفاذ، بتهمة سب وقذف رئيس النادي الأهلي، محمود الخطيب.