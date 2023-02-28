إسطنبول، تركيا (CNN) -- مُنع جمهور فريق فناربخشة التركي لكرة القدم، الذين رددوا شعارات مناهضة للحكومة، من دخول الاستاد خلال مباراة نهاية الأسبوع في مدينة قيصري وسط البلاد، وفقًا لبيان صادر عن الفريق الثلاثاء.

وأكدت قناة "TRT Haber" التركية، القرار الثلاثاء، قائلة إنه في مباراة قيصري سبور وفنربخشة، لن يُسمح لجماهير الفريق الزائر بدخول الملاعب. وفقًا لـ TRT Haber، تم اتخاذ القرار "لأسباب أمنية" عقب اجتماع عقده مجلس الأمن الإقليمي.

وجاء في البيان: "لقد علمنا بمفاجأة أنه لن يُسمح لمشجعينا بالتواجد في الملعب عندما نلعب ضد يوكاتيل قيصري سبور السبت، 4 مارس/ آذار 2023، وهو قرار اتخذه مجلس الأمن الإقليمي في قيصري".

وقال فنربخشة إنه "لا يمكن بأي حال من الأحوال" أن يقبل الفريق القرار، واصفا إياه بأنه "غريب لا علاقة له بالمعايير الرياضية، بطريقة تعمق الاستقطاب الاجتماعي".

وأضاف البيان "لا معنى له سوى إعاقة رغبة جماهيرنا في دعم فريقنا ومعاقبة نادينا".

وطالب الفريق بمعرفة أسباب حظر جماهيره، ودعا المتورطين في القرار لمراجعته.

وفي مباراة يوم السبت، هتف مشجعو فنربخشة بشعارات مناهضة للحكومة تدعو إلى استقالتها، وسط انتقادات لطريقة استجابة الحكومة وجهود الإغاثة من الزلزال.

في بيان الأحد، أصدر قيصري سبور، الفريق المضيف للمدينة التي ستقام فيها مباراة نهاية الأسبوع القادمة، بيانًا يدين "التحقير الذي يحاول السيطرة على الملاعب".

وقال الفريق: "نقدم للجمهور أن مجتمع قيصر سبور يقف إلى جانب الدولة والأمة، ويتشارك آلامنا الوطنية من القلب في أيام الكارثة هذه، وهو ضد السياسة القذرة والازدراء الذي يحاول السيطرة على الملاعب، ونحن ندين ذلك".

وتكررت وقائع مشابهة خلال مباراة بشكتاش وتاف أنتالياسبور، عندما ألقى مشجعو كرة القدم "دمى" لحيوانات في داخل الملعب لإظهار دعمهم للأطفال المتضررين من الزلزال.

توقفت المباراة في الدقية 4 دقائق و 17 ثانية لتتوافق مع الوقت الذي ضرب فيه الزلزال جنوب شرق تركيا الساعة 4:17 صباحًا بالتوقيت المحلي في 6 فبراير/ شباط.

وأمطر المشجعون الملعب بدببة وألعاب محشوة أخرى من جميع الألوان والأحجام، التي سيتم إرسالها إلى الأطفال المتأثرين بالزلزال من قبل نادي بشيكتاش.

كما هتف بعض مشجعي بشكتاش بـ"استقالة الحكومة"، احتجاجًا على رد فعل حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على الزلزال الذي يعتبره كثيرون في تركيا أنه كان بطيئًا وغير كافٍ.

ودعا شريك أردوغان في الحكومة، رئيس حزب الحركة القومية دولت بهجلي، إلى لعب مباريات كرة القدم بدون مشجعين والاستقالة من عضوية نادي بشكتاش.