دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن المنتخب السعودي لكرة القدم، الثلاثاء، خوضه مباراتان ودّيتان خلال مارس/ آذار، في أول ظهور للفريق بعد بطولة كأس العالم في قطر.

وتقرر أن يواجه "الأخضر" كلّ من فينزويلا وبوليفيا، في يومي 24 و 28 من الشهر المقبل، على أرض استاد الأمير عبد الله الفيصل، في مدينة جدة.

ويستعد المنتخب السعودي لخوض غمار نهائيات كأس آسيا 2023 المقرر إقامتها في العاصمة القطرية الدوحة.

وكان "الأخضر" قد أنهى مشاركته في مونديال 2022 في المركز الرابع والأخير على سلم ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط، بعد فوز تاريخي على الأرجنتين والخسارة من أمام بولندا والمكسيك.

وسيستمر الفرنسي هيرفي رينارد في قيادة المنتخب السعودي خلال المرحلة المقبلة، إذ يرتبط بعقدٍ مع الفريق حتى عام 2027.